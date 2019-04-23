Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 99. yıl dönümü coşku ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama töreni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Programın devamında öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli dans gösterileri ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Birbirinden güzel kahramanlık türkülerinin de seslendirildiği programda tüm gösteriler ilgi ve beğeni ile izlendi. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Bozüyük Belediyesince temin edilen 21 adet bisiklet protokol üyeleri tarafından verildi.

Programda ayrıca Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından etkinliklere katılan tüm öğrencilere günün anlam ve önemine uygun kırtasiye seti hediye edilirken belediye personelince simit ve meyve suyu ikramı da yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış yıl dönümü törenine ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bkm. Yzbş. Murat Günhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.