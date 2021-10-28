Bozüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri başladı

Bozüyük'te Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü kutlama törenleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

Çelenk sunma törenine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, muhtarlar, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından, Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve akabinde okunan İstiklal Marşımız ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ise Cuma günü sabah saat 09:15'te Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde tebriklerin kabulü ile başlayacak. Ardından saat 10:00'da Bozüyük Spor Kompleksi Çim Sahada yapılacak törenler ile devam edecek. Kutlamalar saat 18:00'de belediye araçları ile yapılacak araç konvoyu ile sona erecek.