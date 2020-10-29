Bozüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak sınırlı bir katılımla kutlandı.

Tören Bozüyük Kaymakamlığı'nda yapıldı. Tören İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç'ın tebrikleri kabulü ile başladı. Ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kaymakam Yaman Milli mücadelenin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandığını belirterek "Cumhuriyet din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlarımızın ortak paydasıdır. Bugün de maalesef milli mücadele döneminde olduğu gibi vatanımız çevrelenmek, sıkıştırılmak istenmektedir. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Kıbrıs'ta Suriye'de, Irak'ta bu emperyalist oyunlar devam etmektedir. Bugün bu önemli günde Dağlık Karabağ'da dünya Türklüğü adına çok önemli bir mücadele verilmektedir. 2 devlet tek millet olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizi bu haklı davalarında sonuna kadar yanlarında olduğumuzu, kalplerimizin dualarımızın onlarla olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.