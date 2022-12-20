Bozüyük'te 898 adet ceviz fidanı dağıtıldı

Bilecik genelinde ceviz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen proje ile Tarım İlçe Müdürlüğü bahçesinde 27 çiftçiye 80 dekar alanda ekilmek üzere 898 adet ceviz fidanı dağıtıldı. Programda Tarım İlçe Müdürü İsmail Aksu katılımcılara proje ve ceviz yetiştiriciliği hakkında bilgi verdi. Fidan dağıtımı programına İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, İl Genel Meclis Üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak projenin Bozüyük'e ve çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.