Bozüyük'te açık alanlarda yapılacak düğünler yasaklandı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla düğün, nişan, kına ve sünnet organizasyonları gibi bütün açık alan organizasyonları ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda korona virüs salgını ile mücadelenin etkili sürdürülebilmesi için ilçemiz belediye sınırlarında geçerli olmak üzere 23 Ağustos 2020 pazar gecesi 23.59'dan itibaren ilçemiz belediye sınırları içerisinde bulunan Akpınar, İçköy, Yeni, Yediler, Kasımpaşa, 4 Eylül, Tekke, Yeşilkent, Yenidoğan ve Çarşı mahallelerinde yer alan sokaklarda, açık alanlarda ve meydanlarda yapılacak olan düğün, nişan, kına ve sünnet organizasyonlarının ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, ayrıca garaj, otopark ve benzeri ruhsatsız tüm alanlardaki organizasyonların yasak kapsamına alınmasına karar verildi" denildi.

Düğünlere 2 saat sınırı geldi, konvoy yasaklandı

Açıklamanın devamında, "Bunların dışında düğün salonları ve ruhsatlı diğer alanlarda yapılacak düğün, nişan, kına ve sünnet organizasyonlarının tarih ve saatlerinin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilerek tüm düğünlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı marifeti ile denetimlerinin yapılmasına. Düğün yapılmasına müsaade edilen yerlerde yapılacak düğünlerin en fazla 2 saat süreyle sınırlandırılmasına, ayrıca düğün yapılmasına müsaade edilen yerlere gelin götürülmesi sırasında oluşan araç konvoylarının yasaklanmasına karar verildi. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamaların yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu 195‘inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir“ denildi.