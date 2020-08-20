İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozüyük'te açık alanlarda yapılacak düğünler yasaklandı

Bilecik’in Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla düğün, nişan, kına ve sünnet organizasyonları gibi bütün açık alan organizasyonları ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla düğün, nişan, kına ve sünnet organizasyonları gibi bütün açık alan organizasyonları ikinci bir emre kadar yasaklandı.


Konu hakkında yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda korona virüs salgını ile mücadelenin etkili sürdürülebilmesi için ilçemiz belediye sınırlarında geçerli olmak üzere 23 Ağustos 2020 pazar gecesi 23.59'dan itibaren ilçemiz belediye sınırları içerisinde bulunan Akpınar, İçköy, Yeni, Yediler, Kasımpaşa, 4 Eylül, Tekke, Yeşilkent, Yenidoğan ve Çarşı mahallelerinde yer alan sokaklarda, açık alanlarda ve meydanlarda yapılacak olan düğün, nişan, kına ve sünnet organizasyonlarının ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, ayrıca garaj, otopark ve benzeri ruhsatsız tüm alanlardaki organizasyonların yasak kapsamına alınmasına karar verildi" denildi.



Düğünlere 2 saat sınırı geldi, konvoy yasaklandı


Açıklamanın devamında, "Bunların dışında düğün salonları ve ruhsatlı diğer alanlarda yapılacak düğün, nişan, kına ve sünnet organizasyonlarının tarih ve saatlerinin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilerek tüm düğünlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı marifeti ile denetimlerinin yapılmasına. Düğün yapılmasına müsaade edilen yerlerde yapılacak düğünlerin en fazla 2 saat süreyle sınırlandırılmasına, ayrıca düğün yapılmasına müsaade edilen yerlere gelin götürülmesi sırasında oluşan araç konvoylarının yasaklanmasına karar verildi. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamaların yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu 195‘inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir“ denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.