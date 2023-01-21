Bozüyük'te Akıl Oyunları Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı

Mangala, Pentago, Reversi, Equilibrio, Q-Bitz, Küre, Kulami, Jenga, Heyecanlı Bardaklar ve Pattern Play oyun branşlarında 300 öğrenci, eğlenerek doyasıya yarıştı. Büyük bir heyecanla gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren öğrencilere ödül ve madalyaları Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, Müdür Yardımcısı Rıdvan Güner, Eğitmen Hakan Yandım ve Eğitmen Ayşe Akçay tarafından verildi.