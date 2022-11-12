Bozüyük'te akıl ve zeka oyunları turnuvası sona erdi

Bozüyük Öğretmenevi etkinlik salonunda 3 gün süren turnuvada, pratik bardaklar, four colour, mangala, reversi, equilibro, jenga, q-bitz gibi oyunlara öğrenciler büyük ilgi gösterirken, çocuklar hem eğlendiler hem de yarıştılar.

Bu oyunların öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve çocukların zekâ gelişimi için önemli olduğunu belirten Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir; “Bu oyunlar, “eğlenerek öğrenme” ilkesine dayanıyor. Biliyoruz ki insan beyni sınırsız bilgiyi öğrenebilecek yapıda. Öğrenmenin en etkili yollarından biri de oynayarak öğrenme. Bu sebeple gelişmiş ülkelerde sayısal alanlarda başarıların artırılması için zekâ oyunlarından faydalanılıyor” dedi.

Demir; “Ülkemizde de son yıllarda ezberci eğitim sistemine karşı, akıl ve zekâyı ön plana çıkaran yaklaşımlar öne çıkıyor. Zekâ oyunları 2012 yılından beri müfredatta seçmeli ders olarak yer alıyor. Bu oyunlar, sadece çocukların değil, her yaştan insanın oynayabileceği ve keyif alabileceği oyunlar. Okunanları anlamaya yardımcı olan, akıl yürütme becerisini geliştiren, ekip çalışmasını güçlendiren bu oyunları yetişkinler de severek oynayabilir.” dedi.

Turnuvaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi.

Yarışmalarda derece giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Şube Müdürü Faruk Kılıçer ve okul müdürleri tarafından madalya verildi.