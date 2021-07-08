Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'ün sağlam ve sağlıklı bir alt yapıya sahip olabilmesi için Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Ekipleri 4 Eylül Mahallesi'nde başlattığı yeni yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda çeşitli nedenlerle meydana gelen hat arızaları da ivedilikle gideriyor. Yağmur suyu hattı ile özellikle yağışlı havalarda meydana gelen sel ve tortu birikmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.