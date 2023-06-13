Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince yoğun yağışların ardından hız kazanan alt yapı çalışmaları kapsamında Kasımpaşa Mahallesi Dikilitaş Caddesi üzerinde başlatılan yağmur suyu hattı yapım çalışmaları sürüyor. Yeni yapılan 300 metrelik yağmur suyu hattı çalışmalarına ilave olarak ilçe genelinde farklı bölgelerde ve ihtiyaç duyulan noktalarda temiz su hattı ve kanalizasyon hattı yapım çalışmaları ile ızgara temizliği ve kanal temizliği çalışmaları da yapılıyor.