Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su/Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun olarak sürdürülen çalışmalarda son olarak Tekke Mahalle Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'ndeki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ederken Tekke Mahalle İzzet Usta Sokak'ta ve 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde de su hatları revize çalışmaları sürüyor. Bozüyük'te ilçe genelinde altyapı ve üst yapı çalışmaları ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edecek.