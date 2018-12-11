Bozüyük'te asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'te ilçe genelinde devam eden asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları ile cadde ve sokaklar yeni ve modern bir görünüme kavuşturularak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde devam eden yol düzenleme çalışmaları kapsamında yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Abdullah Sokak'taki yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesinin ardından asfaltlama çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç görülen her noktada çalışmalarına devam eden ekipler, Abdullah Sokağı sıcak asfaltla buluşturarak yeni ve modern bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmalar nedeni ile duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri “Sokağımıza yapılan alt yapı çalışmaları sayesinde çok şükür az bir yağmurda bile oluşan su birikintilerinden ve su basması tehlikesinden kurtulduk. Yıllardır yapılmayan alt yapımız yapıldı. Ardından yolumuzda asfaltlanarak yenileniyor ve güzelleşiyor. Sayın Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya çok teşekkür ediyoruz” dediler.

İvedilikle ve özenle yürütülen asfaltlama çalışmalarında trafiğin aksamamasına özen gösteriliyor.