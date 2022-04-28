Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi

Ekipler, Bozüyüklülerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş gıdaları tüketmeleri amacıyla denetimlerini bayram öncesinde yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde bulunan unlu ve şekerli gıda üretim yerlerine yönelik gerçekleştirdikleri denetimleriyle vatandaşların huzurlu bir bayram alışverişi yapmalarını sağlıyor. Yapılan denetimlerde; iş yerlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı, satışa sunulan ürünlerin tazeliği ile üretim ve satışların hangi ortamlarda yapıldığı kontrol edildi. İş yerlerinin ruhsatlarını da inceleyen ekipler yapılan üretimlerin hijyen kurallarına uygunluğu konusunda son derece titiz incelemelerde bulunuyorlar.