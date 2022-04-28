İhlas Haber Ajansı

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Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tatlı imalathaneleri ile unlu mamül imalathanelerini denetledi.


Ekipler, Bozüyüklülerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş gıdaları tüketmeleri amacıyla denetimlerini bayram öncesinde yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde bulunan unlu ve şekerli gıda üretim yerlerine yönelik gerçekleştirdikleri denetimleriyle vatandaşların huzurlu bir bayram alışverişi yapmalarını sağlıyor. Yapılan denetimlerde; iş yerlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı, satışa sunulan ürünlerin tazeliği ile üretim ve satışların hangi ortamlarda yapıldığı kontrol edildi. İş yerlerinin ruhsatlarını da inceleyen ekipler yapılan üretimlerin hijyen kurallarına uygunluğu konusunda son derece titiz incelemelerde bulunuyorlar.

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