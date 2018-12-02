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Bozüyük'te, “Benim Güzel Pabuçlarım” oyunu sahnelendi

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi’nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Bozüyük Uluslararası Tiyatro Günleri’nde “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı oyun minik tiyatroseverlerle buluştu.

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bozüyük Uluslararası Tiyatro Günleri'nde “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı oyun minik tiyatroseverlerle buluştu.


Festivalin ilk çocuk oyunu olan “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı oyun yoğun ilgi gördü. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde saat 11:00 ve 13:00'te olmak üzere 2 seans halinde sahnelenen, Dersu Yavuz Altun'un yazdığı ve Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından ücretsiz olarak seyirciyle buluşan oyunda, sirke bir robot palyaço gelmesi ve sevimli palyaçonun sirkten kovularak, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçlarının da elinden alınmasıyla gelişen olaylar anlatıldı. Her iki seansta da salonu tamamen dolduran minikler güzel bir gün geçirmenin yanı sıra eğlenerek öğrendiler.

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