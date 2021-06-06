Bozüyük'te bir mahalle 3 köyde muhtarlık seçimleri yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bugün yapılan seçimlerde 4 muhtar yeniden seçildi.

Bozüyük'te bugün 40 yıllık Muhtar Bedri Yaz'ın vefatının ardından ilçenin en eski yerleşim mahallelerinden biri olan Çarşı Mahallesi'nde muhtarlık seçimleri yapıldı. 7 adayın kıyasıya yarıştığı seçimlerde mahallenin yeni muhtarı resmî olmayan kesin sonuçlara göre Mehmet Fatih Uçaş oldu. 3 bin 343 seçmeni bulunan mahallede seçime katılım %70 oranında oldu. Seçimlerde 2 bin 232 seçmen 12 sandıkta oy kullanırken 2 bin 126 oy geçerli sayıldı. 106 oy ise çeşitli nedenlerle geçersiz sayıldı.

Resmî olmayan sonuçlara göre adaylardan Mehmet Fatih Uçaş 496 oy, Şenol Arslan 431 oy, Remzi Alkış 340 oy, Savaş Göçerler 291 oy, Sibel Abbaz 246 oy, Salih Demir 233 oy ve Didem Oğuzlar ise 89 oy aldı.

Ayrıca yine muhtarları vefat eden Osmaniye, Muratdere ve Darıdere köylerinde de muhtarlık seçimleri gerçekleşti. Muratdere köyü muhtarlığını Murat Duran, Osmaniye köyü muhtarlığını Hayrettin Esen ve Darıdere köyü muhtarlığını ise Habib Güven kazandı.