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Bozüyük'te Bocce Turnuvası düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Amatör Spor Haftası nedeni ile bay, bayan karışık ikili takımlar halinde Bocce Turnuvası düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Amatör Spor Haftası nedeni ile bay, bayan karışık ikili takımlar halinde Bocce Turnuvası düzenlendi.


4 Eylül Mahallesi spor sahasında yapılan turnuvaya 16 takım katıldı. Tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyalarını TBBDF Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar, 4 Eylül Mahalle Muhtarı İsmail Kıranlı, Dart Milli takım antrenörü Özlem Candemir Torunlar ve Bocce hakemi Sevgi Taner taktim etti. Dereceye giren katılımcılar sırasıyla 1. Ercan Gül-Menderes Atakan, 2. Hikmet Kan-Zekeriya Çakal, 3. Yavuz Şen-Osman Savaş, 3. Yasemin Demirci-Pelin Zorba‘dan oluştu.

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