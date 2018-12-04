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Bozüyük'te cadde ve sokaklar birer birer asfaltlanıyor

Bozüyük’te ilçe genelinde devam eden çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar birer birer asfaltlanarak temiz ve modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Bozüyük'te ilçe genelinde devam eden çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar birer birer asfaltlanarak temiz ve modern bir görünüme kavuşturuluyor.


Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin ulaşım ağlarının yenilenmesi, ulaşımın kolaylaştırılması ve modern bir yapıya kavuşturulması amacı ile yol düzenleme çalışmaları devam ediyor. Havaların uygun olduğu müddetçe çalışmalarına kesintisiz olarak devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Yeni Mahalle'de hizmet veren Süleyman Bey Caddesi'nin asfaltlanmasına başladı. Daha önce Saraycık Caddesi ve Abdullah Sokak'ta yapılan asfaltlama çalışmalarının ardından çalışmalara Süleyman Bey Caddesi'nde devam eden ekipler cadde ve sokakları birer birer güzelleştirerek vatandaşların kullanımına sunuyor.

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