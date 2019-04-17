Bozüyük'te camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ramazan'a sayılı günler kala vatandaşların ibadet yeri olan camilerin daha temiz ve sağlıklı olması, vatandaşların temiz bir alanda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla cami ve mescitlerde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Temizlik ekiplerince yürütülen cami ve mescitlere yönelik Ramazan temizliği çalışmaları kapsamında cami içinde halılar süpürülüyor, kapı ve camlar itina ile siliniyor, ayakkabılıklar, abdesthane ve lavabolar temizleniyor. Geceleri kılınacak teravi namazları ve gündüzleri okutulacak mukabeleler ile yoğunluk yaşayacak olan camilerde cemaatin sağlığı düşünülerek yapılan temizlik çalışmaları başta cami cemaati olmak üzere vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılanıyor.