İhlas Haber Ajansı

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Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği

Bozüyük Belediyesi tarafından camilerde yapılan temizlik çalışmaları mübarek Ramazan ayında da devam ediyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ramazan ayında vatandaşların ibadet yeri olan camilerin daha temiz ve sağlıklı olması, vatandaşların temiz bir alanda ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla cami ve mescitlerde titiz temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Temizlik ekiplerince cami ve mescitlerde yürütülen temizlik çalışmalarında cami içinde halılar süpürülüyor, kapı ve camlar itina ile siliniyor, ayakkabılıklar temizleniyor. Ayrıca cami dışarısında bulunan şadırvan ve tuvaletlerin de temizliği yapılıyor.

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