Bozüyük'te çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Bilecik'te 4 bin 300 dekar alana ekilmek üzere 172 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” projesi kapsamında desteklenen 'Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma' programı çerçevesinde Bozüyük'te 4 bin 300 dekar alana ekilmek üzere 172 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı. 10'ar kilogramdan 172 torba ayçiçeği tohumu, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım töreninde çiftçilere verildi. Törende, çiftçilere tohum dağıtan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, hayırlı olmasını diledi. Törene, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve çiftçiler katıldı.