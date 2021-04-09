Bozüyük'te çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 65 çiftçiye 584 dekar alanda kullanmak üzere 2 bin 920 kilogram yonca tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Çayır mera ıslahı ve amenajmanı' projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı. Hayvancılıkta ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem üretiminin arttırılması ve yem maliyetlerinin düşürülmesi, hayvancılığın geliştirilerek sürdürülebilir geçim kaynağı haline getirilmesi amacıyla hazırlanan projede, hayvancılıkta ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem ihtiyacının çiftçi eliyle öz kaynaklardan üretilmesini sağlayarak yem maliyetlerini düşürmek ve bunun yanı sıra meralar üzerindeki otlatma baskısını azaltarak çayır ve meralardaki ot veriminin arttırılması amaçlanıyor.

Öte yandan dağıtılan tohumların yüzde 40'i bakanlık hibeli, yüzde 60'ı da çiftçilerin katkısı ile temin edildiği öğrenildi.