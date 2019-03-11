İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozüyük'te çocuklar eğlenceli bir hafta sonu daha geçirdiler

Bozüyük Belediyesi’nin çocuklara yönelik hafta sonu tiyatro etkinlikleri kapsamında bu hafta “Nasreddin Hoca Aramızda” ve “Ormandaki Kristal” adlı eğlenceli çocuk oyunları sahne alırken minik tiyatro severler oyunları çok sevdi.

Bozüyük Belediyesi'nin çocuklara yönelik hafta sonu tiyatro etkinlikleri kapsamında bu hafta “Nasreddin Hoca Aramızda” ve “Ormandaki Kristal” adlı eğlenceli çocuk oyunları sahne alırken minik tiyatro severler oyunları çok sevdi.


Her hafta farklı çocuk tiyatroları ile buluşan ve tiyatrolardan büyük keyif alan Bozüyüklü minik sanatseverler bu hafta da “Nasreddin Hoca Aramızda” ve “Ormandaki Kristal” adlı eğlenceli çocuk oyunları ile hoşça vakit geçirdi. Her biri 2 seans olarak sahnelenen, özenle seçilen eğitici ve öğretici oyunlar Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelendi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın önemsediği etkinliklerden biri olan çocuklara yönelik tiyatro etkinliği büyük beğeni toplarken her hafta yoğun ilgi görüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.