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Bozüyük'te çocuklar için “Ormanın Sesi” sahnelendi

Bozüyük Belediyesi düzenlediği Tiyatro Festivali ile minikleri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.


Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Bozüyük Uluslararası Tiyatro Günleri'nde “Ormanın Sesi” adlı çocuk oyunu sahnelendi. Minik tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun Metristepe Kültür Merkezi'nde 2 seans halinde ücretsiz olarak izleyicisi ile buluştu. Minik tiyatro severler için Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanırken öğrenciler Bozüyük Belediyesi otobüsleri ile okullarından alınarak Metristepe Kültür Merkezi'ne getirildi. Oyunu izleyen ve neşeli dakikalar geçiren minkler oyun bitiminde tekrar otobüsler ile okullarına bırakıldı. Deniz Pınar'ın yazdığı, Ömer Pınar'ın yönettiği, Şevval Ekiz, Ahmet Ekinci ve Merve Küçük'ün sahne aldığı ve çocuklara hayvan sevgisinin aşılandığı tek perdelik “Ormanın Sesi” adlı oyun, minik öğrencilerin beğenisini topladı. Müzikli olması dolayısıyla çocuklarında eşlik ettiği oyunda öğrenciler doyasıya eğlendi.

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