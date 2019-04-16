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Bozüyük'te çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında konteynerler yıkanarak temizleniyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında konteynerler yıkanarak temizleniyor.


Bozüyük Belediyesi; ilçede mevsim itibari ile hava sıcaklıklarının artması nedeni ile çöp konteynerlerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü kokuları ve haşere oluşumunu önlemek, amacıyla sokak ve caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına da özen gösteriyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasının amaçlandığı çalışmalar kapsamında, çöp konteynerleri bulundukları alandan uzaklaştırılmadan, koku ve bakterileri önlemek amacıyla dezenfekte ediliyor. Çevre temizliği ve sağlığı açısından da büyük önem taşıyan dezenfekte çalışmalarında konteynerler yıkanarak, durulanıyor ve bakterilere karşı dezenfekte ediliyor. Bu iş için özel tasarlanmış konteyner yıkama aracı ile yapılan temizlik çalışmaları düzenli aralıklarla sürdürülürken çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

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