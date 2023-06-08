Bozüyük'te Dünya Çevre Haftası gezisi

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 30 öğrencinin ve öğretmenlerinin katılım gösterdiği gezide, katı atık geri dönüşüm tesisine gidilerek burada toplanan atıkların ayrıştırılması ve elektrik üretim aşamaları gözlemlendi. Daha sonra ekip, yöreyi ve doğayı tanımak için kabağıyla meşhur, mübadele köyü olan Kızıldamlar Köyü'nün muhtarı tarafından gezdirildi. Pazaryeri Küçük Elmalı Tabiat Parkı'ndaki gezinin ardından yapılan piknikle etkinlik sona erdi. Program sonu Doğa ve Çevre Kulübü Rehber Öğretmeni Celali Yılmaz, tesis yetkililerine ve Kızıldamlar Köyü muhtarı ile ulaşım desteği için Bozüyük Belediyesi'ne teşekkür etti.