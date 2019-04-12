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Bozüyük'te duraklar temizlendi

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen durak temizliği çalışmaları devam ediyor.


Bozüyük'te ilçe genelinde yapılan temizlik çalışmaları kapsamında vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan klimalı durakların iç zeminleri temizlenerek daha hijyenik bir hale getirilirken camlar da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Duraklarda yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarının düzenli aralıklar ile devam edeceğini öğrenildi.

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