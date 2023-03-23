Bozüyük'te duraklar yıkanarak temizleniyor

Temiz ve sağlıklı bir çevre hedefiyle çalışmalarını itina ile sürdüren Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmaları ile kapalı ve açık durakların camlarını da iç ve dış cepheleri olmak üzere yıkayarak temizliyor. Ayrıca cadde ve sokaklardaki çöp toplama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmaları da kesintisiz olarak devam ediyor.