Bozüyük'te duruş bozuklukları semineri verildi

Bozüyük'te, Fizyoterapist Beyza Pamuk tarafından "Duruş Bozuklukları ve Egzersizleri" konulu fizyoterapi semineri düzenlendi.

Bozüyük Kent Konseyi Kadın ve Çocuk Meclislerinin birlikte organize ettiği seminer Bozüyük Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu Fizyoterapist Beyza Pamuk tarafından verilen seminer yoğun ilgi görürken, duruş alışkanlıklarımızdan gün içerisindeki yanlış hareketlerimize kadar pek çok konunun yol açtığı olumsuzluklar ve egzersizler anlatıldı.

Duruş (postür) bozukluklarının oluşturabileceği fiziksel rahatsızlıkların önüne geçilebilmesi için günlük hayatta yapılan yanlış hareketlerin anlatıldığı seminerde özellikle cep telefonunun göz hizasında kullanılmaması nedeniyle oluşan boyun düzleşmesi vurgulandı. Bel ve boyun fıtığı, dizlerdeki ağrıları olanlar, koah ve astım hastalarının yapması gereken egzersizler uygulamalı olarak anlatıldı. İlgiyle takip edilen seminerin sonunda Beyza Pamuk tarafından katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Seminere Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Akcan, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminerin sonunda Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Beyza Pamuk'a verdiği faydalı bilgiler için teşekkür ederek plaket takdiminde bulundular.