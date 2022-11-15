İhlas Haber Ajansı

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Bozüyük'te düzenlenen "içimizdeki ritm atölyesi" ilgi gördü

Bozüyük Belediyesi tarafından Sanatevi Ara Tatil Atölyeleri çerçevesinde “İçimizdeki Ritm Atölyesi” düzenlendi.


Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde düzenlenen atölye, Lutiye ve Ritim Eğitmeni Emirhan Sertyalçın'ın eğitmenliğinde yapıldı. 7 yaş ve üzerindeki çocuklarla sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 seans halinde yapılan çalışmalar yoğun ilgi gördü. Çocuklar ve gençlerin ara tatil sürecinde de öğretici ve eğlendirici aktivitelerde yer alması amacıyla düzenlenen atölyeler, Seramik Atölyesi ile devam edecek.

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