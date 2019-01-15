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Bozüyük'te eğitime kar tatili

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.



Edinilen bilgiye göre, Bozüyük ilçesinde bugün öğlen saatlerinden itibaren ilçe genelinde yoğun olarak etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçe genelinde ve ilçeye bağlı belde ve köylerde yoğun kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin ulaşımında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla yarın 16 Ocak 2019 Çarşamba günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

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