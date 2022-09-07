Bozüyük'te en güzel bahçesi olan eğitim kurumu belli oldu

Oylamalar sonucunda Bozüyük Halk Eğitimi Merkezinin bahçesi, en güzel bahçe seçildi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen belge teslim töreninde konuşan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, ilçede eğitim veren okul ve kurumların bahçelerini donanımlı hale getirmek ve iyileştirmeler yapmak adına “Bahçem Nefesim” projesini başlattıklarını belirtirken, bu projeyi hazırlamaktaki amaçlarının okulların, bütün paydaşlarla el ele vererek okul bahçelerini, çocukların eğitici oyunlar oynadıkları, takım ve ferdi sporları severek ve isteyerek yaptıkları, ağaçlandırılmış yeşil alanlarda dinlendikleri ve boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirdikleri alanlar haline getirmek olduğunu söyledi. Demir, "Eğitim ortamı denince akla gelen ilk yer sınıftır, ancak biz eğitim ortamının içine, hep unutulan bir şeyi, bahçeyi de dâhil etmek istiyoruz. Eğitim ve öğretimin farklı ortamlarda yapılmasının öğrencinin yararına olacağına inanıyoruz. Çünkü öğrenciler yaşları gereği sürekli sınıfta olmaktan sıkılıyorlar. Okul bahçeleri sadece beden eğitimi dersinin öğretim alanı olmamalı. Resim dersinde çizecekleri bir ağacın resmi, Türkçe veya edebiyat derslerinde gökyüzü için yazacakları bir şiir, biyoloji dersinde inceleyecekleri bir yaprak, öğrenmeyi daha etkili ve daha keyifli bir hale getirecektir. Bu saydıklarım okul bahçelerini eğitim için önemli mekânlardan biri haline getirmektedir. Okul bahçelerinin çocukların gelişimine uygun ve kaliteli vakit geçirebilecekleri; hatta okul dışında da bir araya gelebilecekleri yerler haline getirilmesi, güvenli okul olmanın da koşullarından biridir. 2022- 2023 eğitim öğretim yılında da projemiz uygulanmaya devam edecektir; fakat kriterlerin bir seviye daha yükseltileceğini ve barajın 80 puan olacağını buradan duyurmuş olalım. Hedefe ulaşma noktasında ilerleme ve yenileşme daima devam etmelidir” dedi.

Proje gereği denetlenmesi tamamlanan ve gerekli kriterleri taşıyan tüm okul ve kurumlara Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından "Bahçem Nefesim” teşekkür belgesi verildi.