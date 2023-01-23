Bozüyük'te Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri yapıldı

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda yapılan genel kurul, divan oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Genel kurulda konuşan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu özellikle esnafları etkileyen pandemi gibi zorlu bir sürecin yaşandığını belirterek "Genel kurulun kooperatif başkanımıza, yönetim kuruluna ve tüm kooperatif ortaklarına hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diyerek iyi dilek ve temennilerde bulundu.

Ardından gündemin ilk maddesinde Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak ibra edildi. Devamında Denetim Kurulu raporu, bilanço gelir gider tablosu okunarak ibrazı yapıldı. Gündemin tamamlanmasının ardından yapılan seçimlerde Başkan Nejdet Kayırmaz ve yönetimi göreve geldi.

Genel Kurul Toplantısına Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, çevre ilçe kooperatif başkanları, TSO başkanları ve kooperatifleri katıldı.