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Bozüyük'te fırtına hasara yol açtı

Bilecik’te meydana gelen fırtına ağaçları yerinden sökerken, birçok evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'te meydana gelen fırtına ağaçları yerinden sökerken, birçok evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaçlar Kumral Abdal Türbesi'nin korkuluklarına zarar verdi.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına sonrası oluşan hasarlar giderilmeye devam ediyor. Yaşanan fırtına sonrası Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde önemli bir role sahip dervişlerden biri, Ertuğrul Gazi'nin sancaktarı ve Şeyh Edebali'nin müridi olan Kumral Abdal Türbesi'nin bahçesindeki ağaçlar devrilmişti. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırılarak hasar meydana gelen korkulukların onarımı gerçekleştirmeye başladı.

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