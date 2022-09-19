Bozüyük'te Gaziler Günü tören ile kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesinin verilişinin 101. yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Bozüyük'te düzenlenen tören ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlarken, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşan Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Gaziler Günü'nün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, “Kahraman gazilerimiz, yüce milletimizin asaletinin bir göstergesi olarak büyük bir vakar örneği sergiliyorsunuz. Kayıplarınız karşısında gösterdiğiniz sabır ve metanetin kaynağının gönüllerinizde yaşattığınız vatan, millet ve bayrak sevgisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakârlıklarla bizlere her zaman güç ve ilham kaynağı olmaktasınız. Sizler için yapılan hiçbir şey bu eşsiz hizmetlerinizin ve fedakârlıklarınızın bir karşılığı veya bedeli olamaz. Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize, gazilerimizin muhterem anne ve babalarına, saygıdeğer eşlerine, sevgili evlatlarına ve her zaman desteğinden güç aldığımız yüce milletimize şükran ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Programda, Genelkurmay Başkanlığı sunucusu Zeynep Köşker tarafından şehit ve gaziler için şiirler okudu. Devamında ise izleyenlere, öğrenciler tarafından şiirler okunarak oratoryo seslendirildi ve folklor gösterisi sunuldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerin ardından ise Bozüyük Belediyesi tarafından şehit ailelerine, gazilere ve gazi yakınlarına yemek ikramında bulunuldu.

Törene, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve gazi yakınları, şehit aileleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.