Bozüyük'te geleneksel “sabah namazı buluşmaları”

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından ilçede 4 yıldır uygulanan ve yoğun ilgi gören ‘Sabah Namazı Buluşmaları' Türbe Camii'nde devam etti.

Bozüyük'te bu hafta Tekke Mahalle Türbe Camii'nde gerçekleştirilen Sabah Namazı Buluşmasında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı sabah namazını kalabalık bir cemaat ile birlikte eda etti. Sabah namazının ardından ise vatandaşlara cami bahçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan çorbalar ikram edildi. Burada camii cemaati ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı ‘Sabah Namazı Buluşmaları'nın her hafta farklı camilerde düzenlendiğini belirterek “Sabah namazını farklı camilerde kılarak namazın ardından cami bahçesinde camii cemaati ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyoruz. İnşallah ilçemizin tüm camilerinde, cami cemaatimizle sabah namazını eda etmek nasip olur. Sabah namazı buluşmalarımızda cami cemaati ve mahalle sakinleri ile hem sohbet ediyoruz, hem değerlendirme yapıyoruz. Aynı zamanda çalışmalarımızda eksikliklerimiz varsa bunu bire bir vatandaşlarımızın kendilerinden dinliyoruz” dedi. Sabah namazına camiye gelen çocuklarla da sohbet eden Başkan Bakıcı onlarla yakından ilgilendi.

Tekke Mahalle Türbe Camii buluşmasına Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yanı sıra AK Parti Belediye meclis Üyeleri Ali Avcıoğlu ve Abdurrahman Kırgız ile birlikte mahalle sakinleri katıldı.