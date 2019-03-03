Bozüyük'te geleneksel sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından 4 yıldır uygulanan ve yoğun ilgi gören ‘sabah namazı buluşmaları' bu hafta Ertuğrul Gazi Camii'nde devam etti.

Bozüyük'ün Yediler Mahallesi Ertuğrul Gazi Camii'nde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, sabah namazını kalabalık bir cemaatle birlikte eda etti. Sabah namazının ardından vatandaşlara cami bahçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan çorbalar ikram edildi. Burada cami cemaati ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı, "Sabah namazını her hafta farklı camilerde kılarak namazın ardından cami bahçesinde cemaat ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyoruz. Bu hafta da sabah namazımızı Ertuğrul Gazi Camii cemaatimizle birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşadık. İnşallah ilçemizin tüm camilerinde cami cemaatimizle birlikte sabah namazını eda etmek nasip olur" dedi.

Sabah namazı buluşmalarında cami cemaati ve mahalle sakinleri ile birlikte sohbet etme ve fikir alışverişinde bulunma imkanı bulduklarını belirten Başkan Bakıcı, camiye gelen çocuklarla sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi.