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Bozüyük'te gençlere sanat var

Bilecik Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu kayıtları başlıyor.


Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosuna katılmak isteyen 14-17 yaş aralığındaki gençler kayıtlarını 25 Ekim 2022- 4 Kasım 2022 tarihleri arasında Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde yaptırabilecek. Gençlik Tiyatrosu'nun yıl boyunca devam edecek olan eğitim ve çalışmaları Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilirken yerleşik tiyatro yapısına dâhil edilecek olan Gençlik Tiyatrosu Bozüyük gençlerine ulaşmaya, onları sanatla tanıştırmaya devam ediyor.

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