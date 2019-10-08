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Bozüyük'te gıda zehirlenmesi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çok sayıda fabrika çalışanı, iş yerinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çok sayıda fabrika çalışanı, iş yerinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki fabrikadan yaklaşık 80 kişi, belirli aralıklarla kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından zehirlendikleri tespit edilen fabrika çalışanlarının 2'sinin yatışı yapılırken, diğer çalışanlar ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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