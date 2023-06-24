Bozüyük'te haşere mücadelesi kene ilaçlaması ile sürüyor

Bozüyük'te vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi ve temiz bir kent oluşması amacıyla devam eden ilaçlama çalışmaları kene mücadelesi ile devam ediyor. Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde özellikle sivrisinek popülasyonunun yoğunlukta olduğu sulak alanlarda ve kanal çevresinde ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, çalışmalar ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve ağaçların yoğun olduğu bölgelerde devam ediyor. Türbin mesire yeri gibi piknik alanları ile birlikte parklar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarda da kene mücadelesi yapılıyor. İlaçlama çalışmalarında insanların zarar görmemesi için Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılırken özellikle yaz sıcaklarının arttığı bu dönemde kene ile mücadele hassasiyetle yürütülüyor.