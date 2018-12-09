Bozüyük'te “Hayy Meraklı Çocuk” müzikali sahnelendi

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bozüyük Uluslararası Tiyatro Günleri'nde “Hayy Meraklı Çocuk” adlı müzikal minik tiyatroseverlerle buluştu.

Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği oyun Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde saat 11:00 ve 13:00'te olmak üzere 2 seans halinde ve ücretsiz olarak sahnelendi. Festivalin son çocuk oyunu olan “Hayy Meraklı Çocuk” müzikalinin her iki seansında da salon doldu taştı.Oyun zalim bir vezirin zulmünden kaçarken küçük bir sandalla kıyıya vuran Hayy'ın hikâyesini konu alıyor. Hayy etrafında gördüğü tüm canlılardan farklıdır. Kendisini hayvanlardan ayıran en önemli şeyi aklını keşfetmesiyle sürekli sorular sorarak gerçekte kim olduğunu sorgulamaya başlamıştır. Bilge Baykuş'un eşliğinde çocuklar, Anaç Ceylan, Korkusuz Aslan, Şakacı Eşek, Tuzak Kurucu Yılan ve daha birçok karakterle tanışarak, Hayy'ın bitmek bilmeyen sorularına hep beraber cevap aradılar. Günümüz çocuklarına insan olmanın anlamını ve erdemi anlatmayı hedefleyen oyun, öğrencilerin büyük beğenisini topladı. Oyun sonunda oyuncular çocuklardan coşkulu bir alkış aldı.

Festivalin çocuk oyunlarını beğeni izleyen minik tiyatro severler daha şimdiden önümüzdeki yıl yapılacak tiyatro festivalini beklemeye başladı.