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Bozüyük'te hububat alımı başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyüne Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kantar kurularak hububat alımına başlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyüne Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kantar kurularak hububat alımına başlandı.


Kurulan kantar aracılığıyla Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yılın ilk mahsulü olan arpanın alımı başlarken, ton fiyatının bin 320 TL ile bin 350 TL arasında değiştiği kaydedildi. İlerleyen zamanlarda da buğday ve ayçiçeği alımlarının gerçekleştirileceği ifade edildi. Daha önce mahsullerini satmak için şehir merkezine gitmek zorunda kalan başta Kandilli köyü çiftçileri olmak üzere çevre köylerdeki çiftçiler bu durumdan son derece memnun olduklarını belirtti. Çiftçiler, bu hizmetin kendilerine ulaştırılması noktasında başta Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

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