İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozüyük'te iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde daha önceden aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde daha önceden aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan 10-15 kişilik 2 grup aile İsmet İnönü Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. Birbirine laf atan gruplar arasında bir süre sonra kavga çıktı. Olayı ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek iki grubu ayırmaya çalıştı. Kalabalık grubu ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri kavgayı havaya ateş ederek güçlükle ayırabildi. Her iki tarafın üyelerinin de gözaltına alındığı sırada olaya karışan ailelerin akrabalarından bir kişi diğer aile üyelerine ait iş yerine pompalı tüfekle saldırdı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda bir adet gaz tabancası, bıçak ve bir adet de pompalı tüfek ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken olaya zamanında müdahale ederek kavganın büyümesini önledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.