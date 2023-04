Bozüyük'te İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan muhteşem konser

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Simay Pala'nın şefliğinde Bozüyük izleyicisinin karşısına çıktı. Konser salonun tamamen dolarken, yoğun ilgi gören konser sonrasında orkestra coşkuyla alkışlandı.

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi ve Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi işbirliği ile Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası tarafından Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde bir konser düzenledi. Türkiye'de türünün ilk örneği olan orkestranın konseri Bozüyüklüler tarafından beğeni ile izlendi. Konser programını Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Bozüyüklü müzikseverler ile birlikte izledi. Senfoni Orkestrası, eserleri başarı ile icra ederken müzikseverlerde hareketli parçalarda orkestraya tempo tutarak eşlik etti. Beğeni ile izlenen konserin sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çocuklara konseri beğenip beğenmediklerini sorarak “Çok güzeldi değil mi? Bakın biraz önce Tepebaşı Belediye Başkanımız sevgili Ahmet Başkanımız ile burada konuşuyorduk. ‘Başkanım bu Senfoni orkestrasını kurarken yaklaşık 6-7 yıl önce bu çocuklarımızın hiçbirinin ayakları sandalyeden yere basmıyordu dedi. Şimdi onlar yetişmişler, bu kadar güzel, sanatçı haline gelmişler, çok güzel bir orkestra haline gelmişler. İnşallah çocuklar Bozüyük'te de buna benzer şeyler yapalım mı?” dedi. Salondaki yoğun alkış ve evet seslerinin ardından konuşmasına devam eden Başkan Bakkalcıoğlu Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ederek “Bu orkestra ile Bozüyüklü çocuklarımızı, ailelerimizi buluşturdunuz, sağ olun” dedi. Ardından Başkan Bakkalcıoğlu orkestra şefi Simay Pala'ya çiçek, Başkan Ataç'a da plaket takdiminde bulunurken Başkan Ataç'ta Başkan Bakkalcıoğlu'na plaket takdim etti.

Hediye takdiminin ardından konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise "Eskişehir ile Bozüyük etle tırnak gibi, bizim bölgemize baktığımda Bilecikliler, Bozüyüklüler ilk sıradalar ve bizim Tepebaşımıza güç veriyorlar. O açıdan da zaten yıllardır dostluğumuz var başkanımızla, arkadaşlarım var, defalarca gelip gidiyorum. Gerçekten çocuklarımız Başkanımızın da dediği gibi ayakları sandalyeden yere değmiyordu. O şekilde geldiler, çoğu öyleydi, şimdi arkalarından kardeşleri var daha ufakları var, tabi büyüdükçe orkestranın adı değişti, Gençlik ve Çocuk Orkestrası oldu. Tabii bu bir sosyal proje olarak başladı. İlk 40 keman 40 çocukla başladı. Kovid döneminden önce merkezimizde 2 bin 500 çocuğumuz, gencimiz vardı ve her biri de yetenek sınavsız alındı. Bugüne kadar da bir tane ayrılan olmadı. Eğer gençlere imkân veriyorsanız, gerçekten olağanüstü şeyler yapıyorlar” dedi. Orkestranın daha önceki yıllarda Brüksel'de yapılan bir orkestra yarışmasına katıldığını ve yarıştıkları orkestraların müzik okulu orkestraları olduğunu, bu okulların içinden büyük başarı göstererek üçüncü olduklarını anlatan Başkan Ataç “ Bugün artık bizim çocuklarımızdan konservatuvara giden daha farklı okullara giden çok iyi bir nesil yetiştirdik. Bununla çok övünüyoruz. Atatürk'ün bıraktığı gençliği bizler en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. O açıdan ne kadar övünsek azdır. Fazıl Say ile çaldılar, ciddi müzisyenlerle, şeflerle birlikte oldular ve bu günlere kadar geldik. Bugün 23 Nisan Konserlerine de sizlerle başladık ve Bozüyüklü çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutlamaya geldik.” dedi. Türkiye'de eşi enderi olan böyle bir orkestra olmadığına da değinen Başkan Ataç “bir şeyi başarınca gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün bu yeteneklerini Tepebaşında, bu şekilde çalarak, ilerleterek bu günlere kadar geldiler. Ben de her zaman söylüyorum onlarla övünüyorum, hepsini de çok seviyorum” dedi.

Elde ettiği başarılar ile ünü Türkiye sınırlarını aşan İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası konserde Simay Pala'nın şefliğinde Georgy Sviridov'un “The Snow Storm”, “Troyka”, “Military March”, Jaques Offenbach'ın “Can-Can”, Oyıtr İlyiç Tchaikovsky'nin “Waltz Of the Flowers” ve Duke Ellington'un “Caravan” adlı eserlerini başarıyla seslendirdi.

Konser sonrasında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Senfoni Orkestrası ile bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu “Beğeni ile izlediğimiz konser programında yavrularımızın her biriyle gurur duyduk. Bu güzel orkestra ile bizleri buluşturan Başkanımız Ahmet Ataç'a ve konser programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Orkestra Genel Koordinatörü Kaan Kıran'ı, Orkestra Şefi Simay Pala'yı ve tüm orkestrayı başarılı performansları nedeniyle tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu orkestraya hediye takdiminde bulundu.