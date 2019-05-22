İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozüyük'te iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Dikilitaş Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, Sebahattin T. idaresindeki 11 AV 054 plakalı otomobil ile Adil U. idaresindeki 11 DN 225 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücülerinden Adil U. yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.