Bozüyük'te iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Dikilitaş Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, Sebahattin T. idaresindeki 11 AV 054 plakalı otomobil ile Adil U. idaresindeki 11 DN 225 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücülerinden Adil U. yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.