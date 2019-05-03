İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bozüyük'te ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ilçede meydana gelen asayiş olayları, metruk binaların yıkılıp temizlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, vatandaşların hırsızlık, dolandırıcılık olayları ile ilgili yapılan bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar ile gerçekleştirilen sosyal etkinlikler hakkında bilgi vererek ilçenin daha huzurlu yarınlarının planlarının doğru yapabilmesi adına hazırlanan 2019 yılı İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısına katılanlara teşekkür etti. Toplantıda söz alan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu da Bozüyük Belediyesi olarak sorunların çözümü için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.


Toplantıya Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, TSO Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç, mahalle muhtarları ile bazı kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.