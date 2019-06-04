Bozüyük'te ilçe protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

Bozüyük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kurum ile derneklerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Protokol üyelerinin, programa katılanlarla tek tek bayramlaştığı programda konuşma yapan İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, programa katılan herkesin bayramını kutlayarak “Rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazanı geride bırakarak Ramazan Bayramı'na ulaşmanın hep birlikte mutluluğunu, coşkusunu, heyecanını yaşıyoruz. İnşallah bu bayram birlik, yardımlaşma, dayanışma, sevgi, saygı, hatırlatma ve hatırlanma kavramları ile birlikte hepimizin üzerinde tekrar düşüneceği bir bayram olur. Bu bayram vesilesi ile başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere bu gün terör örgütlerine karşı sınırda ve sınır dışı operasyonlar yapan Mehmetçiklerimizin, kolluk kuvvetlerimizin ve bayram süresince görevinin başında olan tüm kamu personelimizin Bayramlarını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Selim Yağcı, Türkiye Tarım Kredi Koop. Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Kaymakam Yaman, Başkan Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Günhan ve beraberindekiler Yediler Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Mahmut Ekinay'ın babası Ali Ekinay'ı, 4 Eylül Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Zafer İpek'in ablası Saadet Dalkıran'ı ve Kasımpaşa Mahallesi'nde ikamet eden gazi Nail Demiray'ı evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.