Bozüyük'te ilk kez fiziksel etkinlikler şenliği yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ilk kez düzenlenen fiziksel etkinlikler şenliği heyecanlı yarışmalara sahne oldu.

Bozüyük Eğitim Geliştirme Projesi (BEGEP) çerçevesinde gerçekleşen şenlik 5 gün sürerken, yapılan etkinliklerde, fiziksel etkinlikler yoluyla çocuklara empati kurmayı, başkalarına saygı göstermeyi, karşılıklı diyaloglarda kendi sorumluluğunu fark etmeyi, sabırlı olmayı, kurallara uymayı, stresle baş etmeyi, problem çözmeyi ve liderlik özelliklerini pekiştirmeyi öğretebilmeği amaçlandığı öğrenildi.

Şenlik hakkında açıklamalarda bulunan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir; "Günümüzde evlatlarımızın bilgisayar başında geçirdikleri sürenin ürkütücü seviyelere ulaşması, sanal ortamlarda sosyalleşmeye çalışmaları, kontrolsüz kaldıklarında sanal âlemde kendilerini bekleyen tehlikelerle baş başa kalmaları hem ailelerin hem de biz eğitimcilerin hassasiyet göstermesi gereken bir sorun haline gelmiştir. Yavrularımız elbette teknolojiyi bilmeli ve doğru kullanmayı öğrenmeli; ancak uzun süreler hareketsiz kalmaları başta obezite olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Oysa çocuklar sanal âlemde değil gerçek hayatta yeni arkadaşlıklar kurmalı, kale kurup maç yapmalı, terlemeli, rekabeti öğrenmeli, her maçın sonunda kardeşçe sarılmalı ve dostluğun kazandığını bilmeli. Unutmayalım ki çocuklar hayatta karşılaşabileceği güçlükleri aşmayı oyun oynarken ve spor sayesinde öğrenirler. İlçemizde öğrenim gören anasınıfı, ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf seviyelerinde toplam 640 öğrencimiz 8 dalda yarıştılar ve 24 öğretmenimiz çocuklarımıza rehberlik etti. Yarışmaların evlatlarımıza dostça rekabeti öğretmesini ve keyifli zaman geçirmelerini amaçlamıştık, önemli olan kazanmak ya da kaybetmek değil eğlenmekti ve amacımıza ulaştığımıza inanıyorum. Çocuklarımız eğlenceli 5 gün geçirdiler, kaynaştılar ve sosyalleştiler. Yarışmalarımızda emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize gönülden teşekkür ediyor, yarışmalara katılan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.