İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozüyük'te ilk lavanta hasadı yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ilk lavanta hasadı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ilk lavanta hasadı yapıldı.


İçköy mevkisinde bulunan Kemal Özelçi'ye ait 10.5 dekarlık lavanta tarlasında hasat, düzenlenen program ile yapıldı. Lavanta yetiştiriciliği yapan Kemal Özelçi protokol mensuplarına yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kaymakam Hasan Yaman ve İl Tarım ve Orman Müdürü lavanta hasadına bizzat eşlik etti. Bozüyük ilçesi ve il genelinde zamanla lavanta yetiştiriciliği yapılan alanların artmasının bölgeye birçok katkı sağlayacağı belirtildi.


Lavanta hasat programına Kaymakam Hasan Yaman, Bilecik İl Tarım Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Bozüyük Belediye Başkan yardımcıları, teknik personel ve bazı vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.