Bozüyük'te ilk lavanta hasadı yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ilk lavanta hasadı yapıldı.

İçköy mevkisinde bulunan Kemal Özelçi'ye ait 10.5 dekarlık lavanta tarlasında hasat, düzenlenen program ile yapıldı. Lavanta yetiştiriciliği yapan Kemal Özelçi protokol mensuplarına yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kaymakam Hasan Yaman ve İl Tarım ve Orman Müdürü lavanta hasadına bizzat eşlik etti. Bozüyük ilçesi ve il genelinde zamanla lavanta yetiştiriciliği yapılan alanların artmasının bölgeye birçok katkı sağlayacağı belirtildi.

Lavanta hasat programına Kaymakam Hasan Yaman, Bilecik İl Tarım Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Bozüyük Belediye Başkan yardımcıları, teknik personel ve bazı vatandaşlar katıldı.