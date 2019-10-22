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Bozüyük'te işyeri yangını

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen işyeri yangınında maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen işyeri yangınında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Oral Sokak üzerinde bulunan ve elektrik ve elektronik malzemeleri satan bir iş yerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların itfaiyeye haber vermesiyle ekipler kısa sürede yangın mahaline ulaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kısa sürede söndürülen yangın sonrasında işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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