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Bozüyük'te kar yağışı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu. Vatandaşlar geçtiğimiz hafta yaşanan bahar havasının ardından bugün yağan kar yağışı nedeniyle “Mart ayı bize atalarımızın dediği gibi kazma kürek değil, ama doğalgazı yeniden yaktırdı” ifadelerine yer verdiler.


Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artmasıyla bahar havası yaşayan ilçe halkı bugün ise sıcaklıkların yaklaşık 15 derece birden düşmesi neticesinde yeniden kar yağışı ile karşılaştı. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı gün boyu devam etti. Dodurga Beldesi ile birlikte yüksek rakımlı köylerde kar kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle İlçe Trafik ve Karayolları ekipleri alarma geçerken şehirlerarası yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Meteorolojik verilere göre yağışın bu akşamdan itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.

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