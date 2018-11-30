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Bozüyük'te kar yağışı etkili oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün geceden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy ve beldelerde etkili oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün geceden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy ve beldelerde etkili oldu.


Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün geceden itibaren gerçekleşen kar yağışı Bozüyük'te de gün boyu etkisini gösterdi. Özellikle ilçeye bağlı köy ve beldeler beyaza bürünürken yüksek kesimlerdeki kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı özellikle çiftçileri sevindirirken mahsullerini eken çiftçiler kar yağışının devam etmesi temennisinde bulundular.


Diğer taraftan meteorolojik verilere göre kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.

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